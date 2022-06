The Umbrella Academy - Terza Stagione – Recensione

Non sono ancora finiti i salti da linea temporale in linea temporale dei protagonisti di The Umbrella Academy. La terza stagione introduce nuovi pericoli, nuovi drammi, e vede anche il ritorno di qualche volto familiare.









Lo ammetto, anche se siamo ormai al terzo ciclo di episodi, ho un debole per The Umbrella Academy, ma tolti un paio di elementi che rientrano in gusti personali, il resto di questa forte attrazione ancora non riesco a esprimerla. Questo è uno show che vedo senza troppi pensieri, che mi diverte e anche nei momenti meno riusciti riesce a correggere il tiro con qualcosa di totalmente fuori di testa e tutto ciò mi piace da morire.

Non c’è pace per i fratelli della Umbrella Academy, in special modo quando, dopo gli eventi della seconda stagione, sono finiti in una linea temporale dove non esistono e al loro posto ci sono dei diretti rivali: la Sparrow Academy, sempre creata e capitanata dal misterioso Reginald Hargreeves. Non serve quasi dirlo, ma tra i due gruppi di fratelli e sorelle serpeggerà un odio reciproco e mentre la Umbrella si adopererà per rifarsi una nuova vita, ecco arrivare una nuova minaccia globale che non solo rischia di sancire la fine del mondo, ma perfino di tutte le linee temporali esistenti.

A differenza della prima e della seconda stagione, a questo giro è davvero difficile parlare delle novità di The Umbrella Academy senza entrare in odiosi e pericolosi spoiler, giacché nelle solite dieci puntate che vanno a formare il nuovo arco di episodi la posta in gioco è incredibilmente più ricca e croccante delle precedenti iterazioni.

In particolare, l’aggiunta della Sparrow Academy riuscirà a creare nuovi spiragli di conflitto tra i membri della Umbrella, anche considerando che arrivati a questo punto, tutti hanno vissuto giorni, mesi e anni della loro vita fuori dalla realtà in cui sono nati. Gli eventi di Dallas dunque saranno ben più di un semplice capitolo in un libro pieno di pagine ed eventi narrativi, infatti le cicatrici di ognuno si rispecchiano nel dolore e nella crisi degli altri fratelli.

Ancora una volta mattatori della scena sono Klaus e 5; il primo cercherà di ricostruire un rapporto mai avuto con il padre, che anche se di una linea temporale differente, forse può riservare qualche utile consiglio per tutti. 5 invece è 5, una calamita per tutto ciò che c’è di estremamente folle nel mondo di The Umbrella Academy, tra Commissione, viaggi e salti nel tempo e ipotetiche teorie per fermare l’ennesima fine del mondo, ma questa volta a rubare più volte la scena è Allison, che tra tutti si porta dietro la cicatrice più dolorosa di tutti.

Ma sappiamo anche quello che tutti vorrebbero sapere sin da subito: gli sceneggiatori come la produzione, come avrà gestito la pratica Ellen Page, ora Elliot Page? Ebbene, questo cambiamento è stato inserito e contestualizzato con una delicatezza impressionante, avvicinandolo agli spettatori prima e ai protagonisti dello show dopo con una naturalezza che si sposa perfettamente con la costante crescita di ognuno dei fratelli della Umbrella Academy. Nessuna forzatura, solo una mano tesa per accettare una novità, che può confondere in prima battuta, ma in una famiglia ci si aiuta, anche in prossimità della terza fine del mondo che questa volta sembra assai difficile da evitare.

The Umbrella Academy conferma tutte le buonissime qualità a cui finora ci ha abituato. In particolare questo terzo ciclo di episodi presenta una trama meglio articolata, capace di suscitare forte interesse, puntellando misteri e una tensione crescente. È uno show maturo, che non dimentica la sua leggerezza di essere, pur applicando delle relazioni tra tutti ben più complessi, articolati e raffinati.

Assieme a Stranger Things, un’altra serie targata Netflix che cresce in modo esponenziale, con un finale al cardiopalma, a cui non mancano i soliti momenti in bilico tra buoni sentimenti e follia estetica ben gradita. E ora inizia la dura attesa per la quarta stagione…

VOTO 8.5

Genere: azione, supereroi

Publisher: Netflix

Regia: vari

Colonna Sonora: Jeff Russo

Interpreti: Ellen Page, Tom Hopper, David Castaneda, Robert Shehaan, Emmy Raver-Lampman, Aidan Gallagher

Durata: 10 episodi