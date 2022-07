John Wick 4: ecco il primo teaser trailer del nuovo capitolo della saga

Pronti a tornare a seguire Keanu Reeves nella sua strada verso la vendetta? Non stiamo parlando dell’attore, naturalmente, ma di uno dei personaggi da lui interpretati: nel corso delle ultime ore è infatti stato rivelato il primo teaser trailer di John Wick 4, che vede l’ex assassino alle prese con una taglia sempre più alta sulla sua testa. La sua lotta contro la Gran Tavola sta infatti raggiungendo il suo apice, e lo porterà a cercare le figure più potenti di questa organizzazione in tutto il mondo: da Osaka a Berlino, da New York a Parigi. John Wick 4 uscirà il 23 marzo 2023 nei cinema.