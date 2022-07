Marvel's Midnight Suns: vediamo il gameplay di Spider-Man

Come anticipato, a poca distanza dalla presentazione di Spider-Man il team di sviluppo di Marvel’s Midnight Suns ha deciso di farci vedere più nel dettaglio le sue meccaniche di gameplay. Mantenendo fede a quella che è la sua caratteristica agilità, nel gioco l’Uomo Ragno avrà a disposizione svariate carte che non consumano un’azione, o che la risarciscono nel caso in cui riescano ad abbattere un nemico.









Marvel’s Midnight Suns permetterà agli eroi di interagire con l’ambiente – per esempio, lanciando qualcosa di molto pesante addosso al primo malcapitato a portata – e questo è un aspetto del gioco nel quale Spider-Man eccelle. Normalmente, queste azioni richiedono punti Eroismo; ma l’abilità passiva di Spidey gli dà una possibilità di risarcire il costo e, se riusciremo a potenziare la nostra affinità con lui, il primo attacco ambientale eseguito con lui non costerà eroismo.

Normalmente, il buon Peter Parker non ha un danno molto elevato, ma la carta Webslinger (che aumenta del 50% il suo potenziale offensivo) e un sagace uso della sua capacità di lanciare in giro per i campi di battaglia rimedieranno a questa mancanza. E poi, naturalmente, c’è la sua abilità Eroica, che oltre a farci pescare una carta di Spider-Man, permetterà anche alle prossime sue tre carte che useremo di non consumare azioni. Mica male! Ricordiamo che Marvel’s Midnight Suns uscirà il prossimo 7 ottobre su PC e console PlayStation e Xbox.