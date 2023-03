Premi Oscar 2023: ecco tutti i vincitori

La cerimonia dei Premi Oscar 2023 che si è tenuta la scorsa notte ha visto il trionfo di Everything Everywhere All at Once, vincitore di ben 7 statuine su un totale di 11 nomination, compresa quella per il miglior film dell’anno. Tra le pellicole più premiate troviamo anche Niente di nuovo sul fronte occidentale, al secondo posto con 4 riconoscimenti portati a casa su 9 nomination totali.

Di seguito riportiamo tutti i vincitori dei Premi Oscar 2023.

Miglior film : Everything Everywhere All at Once

: Everything Everywhere All at Once Miglior regista : Daniel Kwan e Daniel Scheinert (Everything Everywhere All at Once)

: Daniel Kwan e Daniel Scheinert (Everything Everywhere All at Once) Miglior attore protagonista : Brendan Fraser (The Whale)

: Brendan Fraser (The Whale) Miglior attrice protagonista : Michelle Yeoh (Everything Everywhere All at Once)

: Michelle Yeoh (Everything Everywhere All at Once) Miglior attore non protagonista : Ke Huy Quan (Everything Everywhere All at Once)

: Ke Huy Quan (Everything Everywhere All at Once) Miglior attrice non protagonista : Jamie Lee Curtis (Everything Everywhere All at Once)

: Jamie Lee Curtis (Everything Everywhere All at Once) Migliore sceneggiatura originale : Daniel Kwan e Daniel Scheinert (Everything Everywhere All at Once)

: Daniel Kwan e Daniel Scheinert (Everything Everywhere All at Once) Migliore sceneggiatura non originale : Sarah Polley (Women Talking – Il diritto di scegliere)

: Sarah Polley (Women Talking – Il diritto di scegliere) Miglior film internazionale : Niente di nuovo sul fronte occidentale (Im Westen nichts Neues)

: Niente di nuovo sul fronte occidentale (Im Westen nichts Neues) Miglior film d’animazione : Pinocchio di Guillermo del Toro

: Pinocchio di Guillermo del Toro Miglior montaggio : Paul Rogers (Everything Everywhere All at Once)

: Paul Rogers (Everything Everywhere All at Once) Miglior scenografia : Christian M. Goldbeck ed Ernestine Hipper (Niente di nuovo sul fronte occidental)

: Christian M. Goldbeck ed Ernestine Hipper (Niente di nuovo sul fronte occidental) Miglior fotografia : James Friend (Niente di nuovo sul fronte occidental)

: James Friend (Niente di nuovo sul fronte occidental) Migliori costumi : Ruth E. Carter (Black Panther: Wakanda Forever)

: Ruth E. Carter (Black Panther: Wakanda Forever) Miglior trucco e acconciatura : Adrien Morot, Judy Chin e Anne Marie Bradley (The Whale)

: Adrien Morot, Judy Chin e Anne Marie Bradley (The Whale) Migliori effetti speciali : Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon e Daniel Barrett (Avatar – La via dell’acqua)

: Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon e Daniel Barrett (Avatar – La via dell’acqua) Miglior sonoro : Mark Weingarten, James H. Mather, Al Nelson, Chris Burdon e Mark Taylor (Top Gun: Maverick)

: Mark Weingarten, James H. Mather, Al Nelson, Chris Burdon e Mark Taylor (Top Gun: Maverick) Migliore colonna sonora originale : Volker Bertelmann (Niente di nuovo sul fronte occidentale)

: Volker Bertelmann (Niente di nuovo sul fronte occidentale) Migliore canzone originale : Naatu Naatu (RRR)

: Naatu Naatu (RRR) Miglior documentario : Navalny

: Navalny Miglior cortometraggio documentario : Raghu, il piccolo elefante

: Raghu, il piccolo elefante Miglior cortometraggio : An Irish Goodbye

: An Irish Goodbye Miglior cortometraggio d’animazione: Il bambino, la talpa, la volpe e il cavallo