Star Wars: Lucasfilm ha annunciato tre nuovi film

Nel corso dello Studio Showcase di Lucasfilm alla Star Wars Celebration Europe 2023, quest’oggi Kathleen Kennedy, presidente di Lucasfilm, ha annunciato l’arrivo di tre nuovi film live-action di Star Wars. Ecco il tweet del profilo ufficiale:

Alla guida dei film ci sono James Mangold (Logan, Indiana Jones e il quadrante del destino), Dave Filoni (The Mandalorian, Ahsoka) e il regista vincitore di Oscar ed Emmy Award Sharmeen Obaid-Chinoy (Ms. Marvel, Saving Face).

Il film di James Mangold tornerà all’alba degli Jedi, mentre quello di Dave Filoni si concentrerà sulla Nuova Repubblica e chiuderà le storie interconnesse raccontate in The Mandalorian, Il libro di Boba Fett, Ahsoka e altre serie Disney+. Il film di Sharmeen Obaid-Chinoy sarà ambientato dopo gli eventi di Rise of Skywalker e vedrà Daisy Ridley nei panni di Rey mentre costruisce un nuovo Ordine Jedi.

Il sito ufficiale è StarWars.com, lo ricordiamo qualora voleste approfondire tutti gli annunci, le novità e i dettagli sui tre film annunciati oggi.