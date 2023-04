Con la Stagione 4 di Battlefield 2042 in pieno svolgimento, il team di sviluppo ha rivelato oggi l’ultimo evento in-game che inizierà l’11 aprile: Leviatano in Azione. Ecco il trailer:









L’evento Leviatano in azione durerà due settimane, a partire da martedì 11 aprile e fino al 25 aprile alle 14:00 CEST. L’evento includerà una nuova modalità Shutdown a due turni, 16 giocatori 8 contro 8, in cui attaccanti e difensori potranno scambiarsi i ruoli alla fine di ogni partita di 10-15 minuti. I layout più piccoli incentrati sulla fanteria saranno accessibili sulle mappe Flashpoint, Esposizione, Manifesto e Relitto.

A quanto sembra, si tratta di una modalità di gioco puramente tattica in cui ogni secondo di gioco conta; il gameplay competitivo di Shutdown è caratterizzato da colpi di scena – con classi, equipaggiamenti complessi, specialisti e veicoli da trasporto che si combinano in modo significativo – e da obiettivi distribuiti dai giocatori per rendere ogni round diverso. L’esclusivo cambio di visuale assicura che i giocatori vedano entrambi i lati della battaglia, creando uguali possibilità di vittoria per le squadre e le classi.

Durante le due settimane, si potranno ottenere ricompense gratuite e acquistare pacchetti, oltre a una pletora di cosmetici tra cui abiti leggendari e skin per armi, nonché abiti epici, skin per armi e skin per veicoli.

Per maggiori informazioni potete consultare questa pagina web.