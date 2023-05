Vampire Survivors diventa il soggetto di una serie animata

Luca “poncle” Galante ha annunciato di aver siglato una partnership con Story Kitchen per la realizzazione di una serie animata ispirata a Vampire Survivors. La compagnia di produzione è gestita da Dmitri Johnson, Derek Kolstad, e Mike Goldberg, già autori dei film di Sonic e della saga di John Wick.

“La storia è l’elemento più importante di Vampire Survivors, è un sogno che diventa realtà vedere ciò che è partito come un piccolo videogioco indipendente sviluppato durante i weekend prendere vita come una serie animata,” ha dichiarato Luca Galante. “Sono felice di collaborare con queste persone esperte e di talento per realizzare lo show!”

Secondo quanto riportato da Deadline, la serie animata sarà di genere umoristico ma non si conoscono ulteriori dettagli. Sappiamo solo che la compagnia di produzione è alla ricerca degli autori della sceneggiatura.