Among Us: in lavorazione una serie TV animata

Una serie TV animata di Among Us è in lavorazione presso CBS Eye Animation Productions. Il network statunitense ha difatti siglato una partnership con Innersloth, lo studio di sviluppo autore del videogioco multiplayer, per portare l’IP sul piccolo schermo.

La notizia rimbalza sulle colonne di Variety, dove leggiamo che Owen Dennis sarà sia il creatore che il produttore esecutivo del progetto. La serie TV animata di Among Us verrà realizzata da Titmouse, lo studio di Star Trek: Lower Decks, mentre Forest Willard, Marcus Bromander, e Carl Neisser di Innersloth si uniranno al team nelle vesti di produttori esecutivi.

Non è stata fornita una data di messa in onda dello show.