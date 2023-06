La notizia era nell’aria da qualche settimana ma ora abbiamo la conferma ufficiale: Star Wars: The Old Republic passa nelle mani di Broadsword Online Games.

Gary McKay di BioWare ha fatto sapere che d’ora in avanti il suo studio non sarà più responsabile né del mantenimento del MMORPG di Guerre Stellari, né dello sviluppo di nuovi contenuti per esso. Electronic Arts rimarrà il publisher del videogioco, ma spetterà a Broadsword supportare Star Wars: The Old Republic.

McKay spiega che per i giocatori non cambierà nulla, tuttavia alcuni membri del team di sviluppo in quel di BioWare verranno licenziati, mentre altri si trasferiranno negli uffici di Broadsword.