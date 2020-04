In non molte occasioni capita di osservare i nostri medium preferiti da diverse angolazioni, inclinare leggermente la testa, fermarsi per estrapolare qualche elemento da tutto il resto. Ebbene, in questi giorni di quarantena ho portato a compimento CONTROL (ecco la bella recensione dell’amico Niccolò), ingiustamente abbandonato al penultimo capitolo, dedicando molto più tempo a leggere e rivedere tutti i documenti scritti e audiovisivi raccolti.

In quel momento, ricordando la storia e i relativi oggetti del potere e andando a ritroso nelle opere di Remedy, in particolare quelle con la più forte impronta di Sam Lake, si può facilmente identificare un elemento ricorrente: la televisione. Qualche accenno facile e diretto: Max Payne usa televisione e radio – medium freddi e caldi, per citare McLuhan – per comunicare ed essere aggiornato su tutto ciò che sta capitando attorno la sua crociata hard boiled notturna.

Dunque, sempre riferendomi a McLuhan,necessaria per completare e partecipare attivamente all’evento narratonella sua battaglia contro l’oscurità assisterà a porzioni di fatti passati che lui non ricorda, guardando diversi spezzoni inTV,necessario per comprendere la verità, unico strumento assieme alla torcia per far luce nelle zone oscure e fugare ogni dubbio.offre intere sequenze live action e i soliti; per finire, inun televisore sarà addirittura un oggetto del potere. In tutto questo, però, non c’è morale., non c’è la sentenza per cui il video (non importa se emesso da una TV o da un cinema, il punto centrale è che ci sia della “verità” all’interno) può essere il male, tanto meno il bene, ma In riferimento al titolo di questo articolo, ho approfittato di questi strani giorni per rivedere alcuni momenti dei più bei film(grazie a Disney+) e, complice una congiunzione astrale tanto rara quanto pazzesca, il mio piccolo pensiero per la testa ha trovato seguito in quasi tutta la filmografia della casa. Vediamo: il topolino) segue clandestinamente la trasmissione dello chef Gusteau, lo ama, non vede l’ora di conoscerlo e nella sua ignoranza nel prolungare la visione di un suoscoprirà che lo chef è morto, già da molto tempo.

