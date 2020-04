Pubblicità, fare di più facendo meno

Come si fa pubblicità a un qualsiasi prodotto dell’industria videoludica in questi tempi tumultuosi? Il segreto gira che ti rigira è sempre avere un briciolo di inventiva, o comunque il sapersi arrangiare con quel che si ha, che in un periodo come quello attuale pare essere davvero poco, tra fiere cancellate e la chiusura (speriamo solo temporanea) di tantissimi negozi. L’ultima ad aver fatto parlare di sé in questi termini è stata Sony, reduce dall’annuncio meno in pompa magna possibile del DualSense, futuro controller della PlayStation 5. A coloro che si aspettavano un vero e proprio spettacolo pieno di rivelazioni da togliere il fiato, palchi, luci stroboscopiche e scroscianti applausi dal pubblico, quell’articoletto sul sito ufficiale sarà parso sicuramente un po’ sottotono, ma in realtà aveva nascosta dietro una tattica ben precisa.

LA NUOVA VIA DA SEGUIRE

Una dichiarazione di forza, l’hanno definita alcuni, verso la diretta concorrente, che lo stesso giorno ha invece lanciato lo streaming di un annuncio, seppur secondario, riguardante la. Ha funzionato? Tirate le somme, parrebbe di sì. Nonostante (o proprio per via di?) fior di meme sull’aspetto peculiare del nuovo controller,, almeno sul fronte reach, segno che nonostante i lunghi silenzi la compagnia sia assolutamente ancora in corsa.

Il segreto per sopravvivere in questi tempi di magra, dunque, potrebbe essere proprio questo: fare un annuncio austero ma meticolosamente calcolato o, in casi estremi, addirittura non farlo proprio. Quest’ultimo era probabilmente il piano riservato da Activision per Call of Duty: Warzone, secondo tentativo di ritagliarsi una fetta abbastanza soddisfacente dell’ancora florido mercato dei Battle Royale.

Così non è stato, o almeno non completamente. Tra leak e glitch che hanno permesso di scovarne le tracce mesi prima, l’arrivo del nuovo giocattolino dinon è stato propriamente una sorpresa ma, pur senza eguagliare quello che all’epoca arrivò con il diretto concorrente, piombato sugli schermi (e immediatamente anche sugli hard disk) di milioni di giocatori come un fulmine a ciel sereno.

