DGBA: aperte le registrazioni per l'Open Day del 2020/21

Digital Bros Game Academy, l’accademia per diventare sviluppatori di videogiochi nata all’interno del Gruppo Digital Bros, apre le registrazioni al primo Open Day per l’anno accademico 2020/21.

Domenica 19 gennaio 2020 dalle ore 15.00 alle 17.30, l’Academy ospiterà presso la propria sede in via Giovanni Labus 15/3 a Milano, tutti coloro che sono interessati a conoscere l’esclusivo metodo formativo della DBGA, grazie al quale il 78% degli studenti ha trovato un’occupazione nell’industria dei videogiochi sia in Italia che all’estero.

Per partecipare all’Open Day è necessario registrarsi compilando il modulo a questo link.

Digital Bros Game Academy attraverso i corsi di Game Design, Game Programming, Concept Art e Game Art 3D, i cui programmi sono stati ideati da professionisti del settore italiani e internazionali, forma con successo figure professionali pronte per il mercato del lavoro.

Il metodo adottato dalla DBGA si basa sul learning-by-doing, con un approccio ispirato ai modelli bootcamp, ovvero un addestramento intensivo della durata di un anno in cui gli studenti sono completamente immersi in un ambiente che replica le dinamiche e la pipeline di lavoro di uno studio di sviluppo, il tutto finalizzato all’acquisizione delle competenze tecniche e relazionali indispensabili per entrare nell’industria dei videogiochi.

Gli Open Day sono l’occasione giusta, per chi desidera intraprendere una carriera come sviluppatore di videogiochi, per toccare con mano quanto la DBGA propone. L’attività e i programmi dei corsi dell’Academy saranno illustrati dal Direttore Generale e Co-Founder Geoffrey Davis insieme ai Core Trainer Alberto Barbati (CT di Game Programming), Dario Deponti (CT di Game Design), Christian Steve Scampini (CT di Concept Art), Tiziana Buonvicino (Assistant CT di Concept Art) e Massimo Ribattezzato (CT di Game Art 3D).

Al termine della presentazione verrà lasciato ampio spazio per le domande da parte dei partecipanti.

Per ulteriori informazioni sulla Digital Bros Game Academy potete visitare il sito ufficiale www.dbgameacademy.it.