Batman Shadows Edition è disponibile da oggi in via ufficiale

LCG Entertainment, ora deterrente dei diritti di Telltale Games, pubblica oggi il già vociferato Batman Shadows Edition come parte dei nuovi piani dell’azienda.

Athlon Games e la nuova Telltale hanno infatti stretto precedentemente un accordo per ripubblicare alcuni dei titoli della compagnia, e Batman Shadows Edition è il primo gioco nato da questa collaborazione. Il titolo vanta di entrambe le stagioni della serie Batman di Telltale e include la nuova Shadow Mode, ossia un filtro grafico che dona un look noir al gioco e ingrigisce il tutto. Il filtro ricorda molto il Graphic Black introdotto nella Definitive Series di The Walking Dead.

Batman segna dunque il primo passo dei nuovi piani di Telltale, e in futuro molto probabilmente verranno pubblicate ulteriori nuove versioni dei titoli presenti nel catalogo di Telltale. Maggiori dettagli verrano svelati nei prossimi mesi.

The Telltale Batman Shadows Edition è ora disponibile per PS4 e Xbox One e giungerà in seguito su Switch ed Epic Games Store nel prossimo futuro. L’intero pacchetto costerà 29,99 € e chi già possiede il gioco può acquistare la nuova Shadow Mode per 4,99 €.

Fonte