Google compra Typhoon Studios, il team di Journey to the Savage Planet

Google ha annunciato di aver acquisito Typhoon Studios, la software house che sta sviluppando Journey to the Savage Planet (di cui abbiamo parlato in una recente anteprima).

Il team fondato da Reid Schneider e Alex Hutchinson si unirà quindi alla famiglia di Stadia Games and Entertainment, la divisione guidata da Jade Raymond che ha lo scopo di sfornare esclusive per la piattaforma di streaming appena lanciata sul mercato. La stessa Jade Raymond ha fatto sapere che Typhoon Studios continuerà a sviluppare Journey to the Savage Planet in modo tale da pubblicarlo su più piattaforme il prossimo 28 gennaio 2020; in seguito, il team verrà inglobato all’interno di un nuovo studio con base a Montreal guidato da Sébastien Puel.

