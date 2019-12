La beta multiplayer di Mario Kart Tour è ai nastri di partenza

Nintendo ha dato il via alla beta multiplayer di Mario Kart Tour, aprendo così i battenti alla nuova modalità di gioco online.

La beta tuttavia non è aperta a tutti: potranno accedervi soltanto gli abbonati al servizio Gold Pass, oppure chiunque stia approfittando del periodo di prova gratuito.

La Casa di Kyoto fa sapere che la beta sarà attiva solamente fino al prossimo 27 dicembre, mentre i progressi di questa modalità verranno cancellati una volta terminata la sessione di test e dunque non potranno essere mantenuti quando il multiplayer verrà reso disponibile in via definitiva.

