AO Tennis 2: un nuovo trailer dedicato all'editor di contenuti

Bigben e Big Ant Studios hanno confezionato un nuovo trailer di AO Tennis 2 dedicato all’editor di contenuti incluso all’interno del gioco.

Grazie a questo strumento la community di AO Tennis 2 avrà accesso ad una serie di personalizzazioni per creare contenuti unici come giocatori, stadi e scenari vari. L’utente potrà personalizzare il look del suo giocatore dal più piccolo dettaglio con una grande varietà di opzioni: altezza, viso, abbigliamento e persino un logo. Una volta completato il tutto, sarà inoltre possibile condividere le proprie creazioni online con supporto cross-platform, ciò significa che i giocatori potranno avere accesso a tutto ciò che è stato creato per il gioco, indipendentemente da quale console usino per giocare. La libreria includerà inoltre tutti i contenuti esistenti creati per il primo AO Tennis.

Inoltre, i giocatori possono scaricare già da oggi l’AO Tennis 2 Tools su PC via Steam. Un’applicazione gratuita che permette di iniziare a creare contenuti personalizzati, caricarli sul sistema e averli già a disposizione una volta che AO Tennis 2 sarà disponibile dal 9 gennaio 2020, non solo su PC ma anche su PS4, Xbox One e Nintendo Switch.