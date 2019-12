Death Stranding: l'iniziativa I Connectors si è conclusa con successo

Death Stranding, il titolo di Hideo Kojima disponibile su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro, racconta le vicende del protagonista, Sam Porter Bridges, e del suo arduo compito di riconnettere tutti i Paesi d’America, rimasti isolati a seguito del Death Stranding, un evento catastrofico che ha cambiato per sempre il destino degli esseri umani. In Death Stranding i giocatori di tutti il mondo sono connessi inscindibilmente tra di loro e collaborano per uno scopo superiore: infondere speranza ad un’umanità ormai sull’orlo del baratro.

Ispirandosi a questo titolo profondo e visionario, Sony Interactive Entertainment Italia, a partire dall’8 novembre, ha lanciato un’iniziativa dal nome emblematico “I Connectors”, chiamando a raccolta i fan del gioco e del brand PlayStation e chiedendo loro di segnalare e riconnettere i borghi dimenticati d’Italia, consentendo così di ampliare la conoscenza e la consapevolezza dello straordinario patrimonio culturale del Bel Paese.

L’iniziativa, conclusasi l’8 dicembre, ha avuto un grande successo: oltre 3.400 utenti, infatti, hanno partecipato, riconnettendo 1.985 paesi e città, i quali si sono mostrati al pubblico in tutta la loro caratteristica bellezza . Le regioni che hanno registrato il maggior numero di segnalazioni sono state Lombardia (269), Campania (191), Piemonte (183), Sicilia (167), Lazio (143), Veneto (127) e Toscana (117); Il “paese”, invece, più riconnesso si è rivelato essere Roma con 51 segnalazioni, seguito da Civita di Bagnoregio (40), Olginate (40), Palermo (31) e Craco (30).

Per dare l’avvio all’iniziativa Sony Interactive Entertainment Italia ha realizzato dei video celebrativi di 3 paesi da riconnettere: La Valle del Vajont, Pentedattilo e Calcata. A chiusura dell’attivazione, tra tutti i paesi segnalati dagli utenti, è stata scelta, grazie alla collaborazione di UNCEM (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani) un’altra cittadina a cui è stato dedicato un video conclusivo. Si tratta di Carrega Ligure, situato in Piemonte, che rappresenta il terzo comune con minor densità di popolazione in Italia, costituito da appena 87 abitanti.

Qui sotto il video in questione:

E’ possibile guardare tutti i video e scoprire i paesi riconnessi da tutti gli utenti, al seguente link.

Tutti coloro che hanno partecipato attivamente al concorso avranno la possibilità di vincere una console Limited Edition Death Stranding più un router wi-fi mobile con una ricarica di 2 anni di navigazione. L’estrazione del vincitore avverrà entro il 31 gennaio 2020.