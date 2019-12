Deemo 2 annunciato con un teaser trailer da Rayark Games

Rayark Games ha annunciato Deemo 2, sequel ufficiale dell’acclamato rhythm game che fonde elementi narrativi con un gameplay basato sulla musica.

Il teaser pubblicato (lo trovate qui sotto) non mostra molto se non un’atmosfera suggestiva, una musica stupenda d’accompagnamento e diversi indizi che suggeriscono una storia pronta da raccontare. Soprattutto il mostro gigante che compare a fine trailer, regala più di qualche spunto e dà vita a molte domande che non riceveranno risposta prima dell’uscita del gioco.

Ricordiamo che il primo Deemo è stato pubblicato inizialmente su dispositivi mobile nel 2013 per poi sbarcare anche su Vita e Switch insieme ad una versione migliorata per PS4 chamata Deemo Reborn.

Deemo 2 è attualmente in sviluppo senza una precisa finestra di lancio o piattaforme d’uscita.

Restiamo in attesa di maggiori dettagli da parte di Rayark Games che siamo sicuri non tarderanno ad arrivare.

