Half-Life Alyx: un gameplay off-screen ci mostra un po' di gunfight

Un nuovo gameplay registrato negli uffici Valve mostra oggi nuove sequenze di gioco di Half-Life Alyx e vede in azione un po’ di gunfight.

Qui sotto trovate il lungo gameplay di Half-Life Alyx pubblicato sul canale Adam Savage’s Tested:

Com’è possibile vedere dal video qui sopra, Half-Life Alyx è stato giocato con otto kit VR diversi incluso il visore Valve Index. Al di là dei pro e dei contro dei vari visori il video mostra il funzionamento del gioco tra cui un assaggio degli scontri a fuoco. A quanto pare il giocatore potrà puntare la propria pistola con una mano e interagire con gli elementi dello scenario.

Per il resto possiamo notare una vasta varietà di azioni da intraprendere come aprire una porta con entrambe le mani, navigare nell’interfaccia di gioco e in generale come il titolo viene gestito dal giocatore attraverso il visore di realtà virtuale.

Half-Life Alyx è attualmente in sviluppo e sarà giocabile esclusivamente in VR.

