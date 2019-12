Luigi's Mansion 3: un nuovo DLC per il multiplayer in arrivo nel 2020

Nintendo ha annunciato ufficialmente che il nuovo DLC dedicato al multiplayer di Luigi’s Mansion 3 uscirà il prossimo anno in due diversi pacchetti. Il Multiplayer Pack sarà dunque diviso in due parti che verranno pubblicate rispettivamente il 30 aprile 2020 e il 31 luglio 2020 al prezzo di 9,99 € l’una.

Stando a Nintendo, la prima parte includerà tre nuovi minigiochi per la modalità ScreamPark, tre nuovi outfit per Luigi e nuovi piani a tema e fantasmi per la modalità ScareScraper. La seconda parte del DLC comprenderà invece nuovi contenuti per entrambe le modalità summenzionate, e tre nuovi minigiochi affiancati sempre da outfit, fantasmi e piani. Per coloro per prenotano il pacchetto multiplayer sarà possibile ottenere la nuova Flashlight Type-P.

Luigi’s Mansion 3 è ora disponibile in eslcusiva per Nintendo Switch.

