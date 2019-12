Galaga e Galaxian diventano due figure figma da collezione

La Good Smile Company ha annunciato oggi due figure figma ispirate a due iconici titoli arcade di Namco, Galaga e Galaxian. Le due storiche navicelle sono in preordine già da oggi.

Le due navicelle sono disponibili in versione standard e deluxe. La versione liscia vanta le navi Galaga e Galaxian realizzate in chiave moderna con parti snodabili che garantiscono pose diverse insieme ai vari accessori da attaccare. La versione deluxe comprende un secondo Galaga per chi vuole una vita extra.

I preordini sono ora disponibili sul sito ufficiale fino al 13 febbraio. Tuttavia, le navicelle non arriveranno prima di settembre 2020.

Se siete dei giocatori appartenenti alla vecchia guardia e volete lasciarvi prendere dalla nostalgia Galaga e Galaxian sono sicuramente degli acquisti da tenere in considerazione.

Fonte