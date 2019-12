Frictional Games apre il sito teaser di un nuovo progetto

Frictional Games, lo studio che ha dato i natali ad Amnesia e a SOMA, ha da poco aperto un sito web che funge da teaser per un nuovo progetto.

Il sito è composto da un’unica pagina web che presenta al suo interno i vari collegamenti alle pagine social della compagnia, nonché un link al sito della software house e un invito a iscriversi alla newsletter, mentre al centro della pagina troviamo quello che può sembrare un piccolo neurone pulsante.

Ovviamente al momento è impossibile lanciarsi in qualsivoglia speculazione, ma molto probabilmente non dovremo aspettare a lungo prima che i ragazzi di Frictional Games scoprano le carte e annuncino il loro prossimo videogioco.

Dunque a questo punto non ci resta che attendere pazientemente l’annuncio ufficiale.

