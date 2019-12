Tower of Time in regalo su GOG per 48 ore

Quando mancano due giorni alla chiusura dei saldi invernali di GOG, il negozio digitale di proprietà di CD Projekt ha deciso di regalare un altro gioco a tutti i suoi utenti: si tratta di Tower of Time, un action RPG sviluppato dal team indipendente Event Horizon.

In questo dungeon crawler abbiamo modo di guidare un gruppo di avventurieri all’interno di una torre in cui magia e tecnologia si fondono per dar vita a pericoli letali e temibili creature.

Tower of Time sarà riscattabile gratuitamente fino al pomeriggio di mercoledì 1 gennaio 2020. Per approfittare della promozione basta seguire questo link.