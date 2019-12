The Witcher: Netflix avrebbe già rinnovato la serie per una terza stagione

A quanto pare il successo straordinario di The Witcher, la serie TV ispirata agli scritti di Andrej Sapkowski, avrebbe già spinto Netflix a rinnovare lo show per una terza stagione.

Mentre la prima stagione è appena approdata sul servizio di streaming e una seconda è in lavorazione, Netflix ne avrebbe approvato una terza ispirata a Il Tempo della Guerra, il secondo romanzo della saga nata dalla mente dello scrittore polacco. Lo veniamo a sapere grazie alle indiscrezioni riportate sulle colonne di WGTC, anche se al momento manca ancora l’ufficialità.

Nel frattempo sappiamo che la seconda stagione di The Witcher potrà contare ancora una volta su otto episodi che vedranno la luce nel corso del 2021.

