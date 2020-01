Il codice sorgente di Rune 2 torna nelle mani del publisher

In seguito alla battaglia legale intentata ai danni degli ex Human Head Studios, Ragnarok Game è riuscito a entrare in possesso del codice sorgente di Rune 2.

A darne notizia ci ha pensato lo stesso publisher attraverso un post sul forum ufficiale dedicato al gioco, spiegando di aver acquisito tutti gli asset realizzati dagli sviluppatori e di aver già messo al lavoro un team che si occuperà di verificare il materiale prima di iniziare a risolvere i tanti bug segnalati dalla community.

Al momento non è però chiaro se la causa si sia conclusa o meno, ma perlomeno Rune 2 riuscirà a ottenere le patch tanto attese dai giocatori dopo la chiusura di Human Head Studios avvenuta appena un giorno dopo la pubblicazione del gioco su PC.

