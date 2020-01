Nvidia e Asus presentano ROG Swift 360, il primo monitor a 360Hz

In occasione del CES 2020 di Las Vegas, Nvidia e Asus hanno mostrato al mondo il nuovo monitor ROG Swift 360, il primo in grado di offrire una frequenza di aggiornamento pari a 360Hz.

Pensato prima di tutto per gli appassionati di esport, l’Asus ROG Swift 360 offre uno schermo a 24,5 pollici e può contare sulla tecnologia Nvidia G-Sync VRR affinché non si presentino interruzioni o sfarfallii che non farebbero altro che distrarre il giocatore. Con le tecnologie 360Hz e VRR di G-Sync, i frame si aggiornano in meno di 3ms, quindi i giocatori di esport possono ottenere sia frame senza interruzioni che a latenza incredibilmente bassa.

Il display sarà disponibile entro la fine dell’anno; ulteriori informazioni verranno diffuse prossimamente.