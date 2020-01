Nintendo annuncia un nuovo Pokémon Direct per questa settimana

Nintendo annuncia oggi che alle 15:30 del 9 gennaio andrà in onda un Pokémon Direct con circa 20 minuti di nuove informazioni su Pokémon Spada e Pokémon Scudo.

Speculando, oltre ad aggiornamenti e possibili DLC per Scudo e Spada, il nuovo Pokémon Direct potrebbe svelare qualche piccola sorpresa inerente al franchise o magari qualche novità riguardo Pokémon GO.

Sarà possibile seguire la presentazione sul sito di Nintendo Direct o sul canale YouTube di Nintendo Italia.

Tune in on 09/01 at 15:30 CET for roughly 20 minutes of new #Pokemon information in a livestreamed #PokemonDirect presentation.

