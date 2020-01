Dynabook annuncia il Portègè X30L-G al CES 2020

Dynabook annuncia oggi Portégé X30L-G, il notebook business da 13,3″ più leggero del mondo, con processori Intel di decima generazione.

Realizzato pensando in primo luogo alla portabilità – con un peso di soli 870g – ma dotato di funzionalità per migliorare la connettività, le prestazioni, la sicurezza e la user experience, il nuovo dispositivo soddisfa e supera lo standard Microsoft Modern Device, il benchmark dei dispositivi informatici moderni.

Portégé X30L-G è stato progettato per diventare il compagno perfetto del professionista moderno, sia in ufficio che in viaggio. Bilanciando mobilità e resistenza, il suo chassis in magnesio, accuratamente pensato per garantire la massima rigidità, è incredibilmente leggero pur non sacrificando la solidità. Dynabook ha progettato Portégé X30L-G perché resista a condizioni ambientali estreme con gli standard MIL-STD-810G. Il laptop viene sottoposto a test di qualità militare di resistenza alle cadute, temperature, umidità e polvere per dimostrare la sua robustezza complessiva e certificare che sia in grado di rispondere alle esigenze sempre più elevate dei lavoratori mobile di oggi. Il suo schermo LCD IGZO full HD da 13″ antiriflesso, sviluppato da Sharp, offre un’elevata luminosità di 470NIT ma con un consumo energetico ridotto rispetto a un LCD standard. La combinazione della durata della batteria di 14,5 ore (con lo schermo IGZO) con la funzione Quick Charge che garantisce 4 ore di batteria con una carica di soli 30 minuti, permette agli utenti di non doversi preoccupare di limitare l’uso della batteria mentre sono in viaggio.

Portégé X30L-G sarà disponibile a partire da metà febbraio 2020.