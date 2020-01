FIFA 20: svelata la squadra dell'anno da poco concluso

EA ha finalmente rivelato la Squadra dell’Anno di FIFA 20 con una formazione stellare formata dai calciatori che si sono distinti per le loro performance nel corso dell’anno che si è da poco concluso.

Qui sotto la formazione dei calciatori:

Alisson Becker

Andrew Robertson

Virgil van Dijk

Matthijs de Ligt

Trent Alexander-Arnold

Frenkie de Jong

Kevin De Bruyne

N’Golo Kanté

Kylian Mbappé

Sadio Mané

Lionel Messi

I Giocatori TOTY saranno disponibili nei pacchetti FUT per un periodo limitato. I videogiocatori possono dare da oggi il proprio voto per eleggere il dodicesimo campione che andrà a far parte di questo TOTY.

Questa settimana saranno anche svelate i rating dei giocatori, tutti gli aggiornamenti saranno annunciati anche su Twitter.