Super Mario Maker 2: raggiunti i dieci milioni di livelli creati dagli utenti

Nintendo ha annunciato che Super Mario Maker 2 ha raggiunto un importante traguardo: ad oggi sono stati creati dalla community oltre dieci milioni di livelli giocabili.

Per celebrare, la grande N ha incremento il level cap della creazione dei livelli a 100, originariamente fissato a 32.

Super Mario Maker 2 per Switch è uscito il 28 giugno 2019.

Fonte

Thanks to the creativity of Makers around the world, there are now over 10 million playable courses in #SuperMarioMaker2! To celebrate, you can now upload up to 100 courses to Course World! pic.twitter.com/v23ALxyVAS

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) January 7, 2020