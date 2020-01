Xbox Game Pass si aggiorna con Frostpunk, Tekken 7 e SAO Fatal Bullet

Xbox Game Pass per console si aggiornerà presto con Frostpunk: Console Edition, Sword Art Online: Fatal Bullet e Tekken 7, così annuncia oggi Microsoft.

Frostpunk e SAO: Fatal Bullet saranno disponibile a partire dal 9 gennaio, mentre Tekken 7 uscirà il 16 gennaio per tutti gli abbonati al servizio.

Xbox Game Pass è un abbonamento che include oltre 100 giochi gratuiti in aggiornamento costante, tutti pronti per il download sia su Xbox One che su PC. Il prezzo è di 9,99 € al mese su console e 4,99 € al mese su PC.

