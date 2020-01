Romance of the Three Kingdoms XIV: ecco il video introduttivo

Koei Tecmo ha pubblicato il video introduttivo di Romance of the Three Kingdoms XIV, quattordicesima incarnazione della celebre serie strategica in uscita su PC e PS4.

Il filmato di apertura mostra alcuni dei personaggi principali del gioco darsi battaglia al fine di raggiungere la supremazia sugli altri e riunificare l’Impero Cinese sotto un unico stendardo.

Vi ricordiamo che Romance of the Three Kingdoms XIV sarà disponibile in Giappone dal 16 gennaio, mentre la versione occidentale è ancora priva di una data di uscita ma vedrà la luce in questi primi mesi del 2020.