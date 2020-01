Epic Games Store regala Sundered: Eldritch Edition

Altra settimana, altro regalo da parte dell’Epic Games Store: questa volta l’omaggio è Sundered: Eldritch Edition, il platform di stampo metroidvania sviluppato da Thunder Lotus Games.

Come di consueto, per riscattare una copia del gioco bisogna avere un account sulla piattaforma digitale di Epic Games e seguire le semplici istruzioni riportate a questo link. Segnaliamo che la promozione sarà valida fino al prossimo 16 gennaio, dopodiché il negozio per PC omaggerà i suoi utenti di un altro videogioco: il recente Horace.

Condividi con gli amici Inviare