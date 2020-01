Resident Evil 3: niente modalità Mercenari e finali multipli nel remake

In queste ore sono trapelate alcune informazioni inedite circa il remake di Resident Evil 3: in particolare, salta fuori che Capcom ha deciso di eliminare l’apprezzata modalità Mercenari, sostituita dal multiplayer asimmetrico di Resistance, e di privare i giocatori della possibilità di effettuare scelte in determinate situazioni, tagliando così i finali multipli dell’originale.

Queste novità sono state riportate in un’intervista concessa dal producer Peter Fabiano ai taccuini di PlayStation Magazine UK (via Reddit). Sulle pagine della rivista leggiamo che il Nemesis è mosso da un’intelligenza artificiale più avanzata rispetto a quella impiegata dal Mr. X di Resident Evil 2, inoltre lo stesso Nemesis è stato ricreato dal vivo per poi essere scannerizzato digitalmente e inserito successivamente all’interno gioco. Confermata, poi, la possibilità di giocare vestendo i panni di Carlos.

Infine, il producer spiega che il comparto sonoro rivestirà un ruolo particolarmente importante all’interno dell’avventura, questo perché i giocatori dovranno fare affidamento sui suoni e sui rumori per anticipare i pericoli e avere più chance di sopravvivere alle insidie che si nascondono a Raccoon City.

Vi ricordiamo che il remake di Resident Evil 3 sarà disponibile dal 3 aprile prossimo nei formati per PC, PS4 e Xbox One.

