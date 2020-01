Mosaic: annunciata la data di uscita delle versioni console

I publisher Raw Fury ha annunciato la data di uscita delle versioni console di Mosaic, apprezzata avventura dinamica sviluppata da Krillbite Studio e approdata il mese scorso su PC e mobile.

Mosaic viene descritto come un’avventura dark, surreale e coinvolgente sull’isolamento urbano e la paura di essere un ingranaggio di un enorme, incomprensibile macchinario. In caso vogliate saperne di più vi consigliamo di leggere la nostra recensione vergata da Gabriele Barducci.

Mosaic sarà disponibile dal 23 gennaio su PS4, Xbox One e Nintendo Switch.