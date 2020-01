Monster Hunter World: l'espansione Iceborn è ora disponibile per PC

Monster Hunter World: Iceborne, la massiccia espansione del gioco più venduto di Capcom, “Monster Hunter: World”, è ora disponibile su Steam per i giocatori PC.

Iceborne, già disponibile su PlayStation 4 e Xbox One, espande ogni aspetto del gioco base, offrendo un incredibile ammontare di nuovi contenuti. Con l’introduzione di un nuovo arco narrativo, i cacciatori di Iceborne possono esplorare la nuova freddissima ambientazione, Le Distese Brinose, che si espande progressivamente fino a diventare la regione più vasta del gioco, oltre ad essere l’habitat naturale del nuovo e misterioso Drago Antico Velkhana. I giocatori affronteranno una moltitudine di nuovi mostri e le loro feroci sottospecie, con tante nuove meccaniche di gameplay che aggiungono un ulteriore livello di profondità al sistema di combattimento.

L’espansione amplifica ogni singolo aspetto di Monster Hunter: World, incluso il livello di difficoltà, che ora raggiunge il suo limite massimo nel Grado Maestro. Per accedere al Grado Maestro e ai nuovi contenuti di Iceborne, i cacciatori devono prima completare la storia principale di Monster Hunter: World e raggiungere almeno il Grado Cacciatore 16. Per aiutare i cacciatori nella loro avventura, sono state introdotte nuove caratteristiche di gioco come il Rampino Artiglio e un aggiornamento di tutte le 14 armi. Altre feature di gameplay che debuttano per la prima volta nella serie includono un nuovo livello di difficoltà calibrato per squadre di 2 giocatori, l’abilità di cavalcare mostri di piccola taglia per attraversare le mappe in modo più veloce e la funzionalità “Aiuto Cacciatore” che incentiva i cacciatori di grado alto ad aiutare quelli di grado basso a progredire nel mondo di gioco. Infine, per aiutare coloro che devono ancora completare la storia di Monster Hunter: World a raggiungere Iceborne rapidamente, sono disponibili gratuitamente le nuove Armi Difensore e il Set Armatura Guardiano.

La versione PC di Iceborne include anche diverse feature grafiche come un texture pack in alta risoluzione, impostazioni grafiche personalizzabili, il supporto a DirectX 12, ottimizzazione per FidelityFX CAS e upscaling. Inoltre, i controlli con mouse e tastiera sono stati rivisitati e migliorati su tutta la linea per essere meglio adatti alle nuove azioni e abilità eseguibili su PC. Per celebrare il lancio di Iceborne su PC Capcom ha deciso di offrire due diversi pack gratuiti a tutti coloro che acquistano l’espansione su PC. Entrambi i pack sono disponibili solamente per un tempo limitato e possono essere riscattati effettuando il login tra il 9 gennaio e il 5 febbraio.

Come con i capitoli precedenti della serie, Iceborne riceverà un massiccio e gratuito supporto post-lancio, con i primi aggiornamenti per PC previsti per l’inizio di febbraio e marzo.

Gli aggiornamenti per PC si allineeranno col tempo con gli aggiornamenti console, in modo da uscire nello stesso momento. Maggiori dettagli sui contenuti post-lancio saranno condivisi il 19 gennaio 2020

Per chi è già un giocatore di Monster Hunter World, l’espansione Iceborne è acquistabile come DLC digitale a €39,99. È inoltre disponibile – a un prezzo di €49,99 – una versione Digital Deluxe, che include sia l’espansione che un Deluxe DLC contenente un kit di oggetti cosmetici. Per I giocatori esordienti invece, la Monster Hunter World: Iceborne Master Edition comprende sia il gioco principale che l’espansione Iceborne ed è acquistabile a un prezzo di €59,99.

È necessario possedere il gioco base Monster Hunter World per giocare a Iceborne.