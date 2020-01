Legends of Runeterra entrerà in open beta tra pochi giorni

Riot Games ha reso noto che presto verrà dato il via alla fase di open beta di Legends of Runeterra, il gioco di carte digitale ispirato a League of Legends.

Lo studio statunitense ha fatto sapere che i server apriranno ufficialmente il prossimo 24 gennaio, tuttavia chiunque abbia già partecipato alle precedenti sessioni di closed beta potrà accedervi con un giorno di anticipo. Riot ha inoltre dichiarato che i profili dei giocatori non verranno più resettati, dunque tutti i progressi e gli acquisti effettuati durante l’open beta verranno mantenuti fino al lancio della versione definitiva di Legends of Runeterra.

Infine, per il momento il gioco sarà disponibile solo su PC, tuttavia gli sviluppatori affermano che la versione mobile uscirà entro l’anno in corso.