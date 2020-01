Tokyo Mirage Sessions #FE Encore: un trailer sul battle system

Nintendo ha confezionato un nuovo trailer di Tokyo Mirage Sessions #FE Encore, questa volta dedicato al battle system del gioco in uscita tra pochi giorni su Switch.

L’esaustivo video che trovate qui in alto mette in risalto le peculiarità di questo cross-over tra le serie Fire Emblem e Shin Megami Tensei già pubblicato diversi anni fa su Wii U, e rivisitato in vista della sua uscita sulla console ibrida della Casa di Kyoto.

Vi ricordiamo che Tokyo Mirage Sessions #FE Encore sarà disponibile sugli scaffali dei negozi a partire dal prossimo 17 gennaio.