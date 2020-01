Morbius: il primo teaser trailer in italiano del film con Jared Leto

Sony Pictures ha pubblicato il primo teaser trailer in italiano di Morbius, la nuova pellicola Marvel con Jared Leto.

Il film vede protagonista l’omonimo villain appertenente all’universo di Spider-Man. Per chi non lo conoscesse si tratta di uno scienziato, Michael Morbius, che contrae una pericolosa malattia del sangue che decide di curare con del sangue di pipistrello vampiro. Questo curerà il Dr. Morbius, ma lo trasformerà a sua volta in un pericolosa creatura assetata di sangue.

Secondo recenti voci il film potrebbe essere connesso al Marvel Cinematic Universe, questo potrebbe trarre conferma da un manifesto di Spider-Man all’interno del teaser con su scritto “Assassino”. La scritta parrebbe far riferimento alla scena post-credit del film Far From Home, tuttavia lo Spider-Man ritratto non è quello di Tom Holland bensì quello della trilogia di Sam Raimi interpretato da Tobey Meguire.

Si tratta in realtà di un elemento interessante che potrebbe confermare la presenza del multiverso all’interno dei film Marvel.

Morbius è atteso nelle sale italiane per quest’estate.