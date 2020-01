Sony salterà l'E3 per il secondo anno consecutivo

È ufficiale: Sony snobberà anche l’E3 2020 dopo non essersi presentata alla kermesse losangelina dello scorso anno, e nonostante l’uscita di PS5 sia prevista per quest’anno.

Intervenendo sulle colonne di GamesIndustry, un portavoce della compagnia giapponese ha dichiarato che Sony non ritiene l’evento californiano adatto a ciò che il colosso nipponico ha in serbo per quest’anno. “Dopo un’attenta analisi, Sony Interactive Entertainment ha deciso di non partecipare all’E3 2020,” si legge nella nota stampa. “Rispettiamo molto l’ESA [l’ente che organizza la kermesse ndr], ma temiamo che la manifestazione californiana non sia la sede adatta per presentare ciò a cui stiamo lavorando.”

Detto questo, Sony spiega che parteciperà a centinaia di eventi e manifestazioni in giro per il mondo in modo tale da rimanere sempre in contatto con i fan e celebrare l’arrivo della prossima console PlayStation assieme alla community.

A questo punto aspettiamo di conoscere come e quando verrà presentata PlayStation 5, magari con un apposito evento separato come avvenne nel caso della console che l’ha preceduta.

