Mortal Kombat 11: il Joker si mostra in azione con un nuovo gameplay

Come promesso NetherRealm Studios ha pubblicato oggi il trailer di gameplay del Joker in Mortal Kombat 11.

Il filmato mostra alcune delle strampalate tecniche del sadico Joker che vede diversi arnesi, ostaggi esplosivi e perfino una sorta di mini Batman con pistola. Il trailer sfoggia anche i nuovi costumi che trasformano Baraka in Killer Croc, Noob Saibot in una specie di Batman, Katana in Catwoman e Geras in Darkseid.

A fine video possiamo ammirare anche una delle Fatality di Joker in cui simpaticamente bluffa una Friendship per poi trivellare di colpi il proprio avversario.

Joker sarà disponibile dal 28 gennaio. Mortal Kombat 11 è disponibile su PC, PS4, Xbox One, Switch e Stadia.

