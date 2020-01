Horizon: Zero Dawn potrebbe presto approdare su PC

Stando alle indiscrezioni riportate su Kotaku dal giornalista Jason Schreier, Sony Interactive Entertainment sarebbe in procinto di annunciare la versione PC di Horizon: Zero Dawn.

L’action RPG targato Guerrilla Games finora disponibile in esclusiva su PS4 potrebbe quindi approdare sui nostri computer, almeno secondo quanto rivelato al giornalista da tre fonti anonime differenti. Non si conosce ancora né una data né una vaga finestra di uscita, tuttavia Schreier riporta che il gioco potrebbe vedere la luce sia su Steam che sull’Epic Games Store, proprio come avverrà nel caso di Death Stranding, altro gioco che verrà pubblicato su PC da Sony nei prossimi.

Da notare che sia l’ultima fatica di Hideo Kojima che Horizon: Zero Dawn utilizzano lo stesso motore grafico, il Decima Engine sviluppato dalla stessa Guerrilla Games, dunque lo studio olandese potrebbe aver colto la palla al balzo per ottimizzare anche il suo action RPG in modo tale che potesse girare al meglio su PC.

Staremo a vedere se queste indiscrezioni si riveleranno veritiere, nel frattempo vi terremo informati su eventuali sviluppi futuri.

