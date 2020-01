Hunt: Showdown, annunciata la data di uscita della versione PS4

Crytek, in collaborazione con Koch Media, ha annunciato la data di uscita della versione PS4 di Hunt: Showdown.

Il gioco sarà disponibile sia in formato fisico che digitale a partire dal prossimo 18 febbraio. Lo stesso giorno arriverà sugli scaffali dei negozi anche la versione fisica per Xbox One.

“Con Koch che si occupa dell’aspetto editoriale, il nostro team di sviluppo può concentrare l’attenzione sul continuo sviluppo e ottimizzazione di Hunt su piattaforme diverse, insieme alla community“, ha dichiarato Avni Yerli, CEO di Crytek. “Mentre ci concentriamo sullo sviluppo, Koch applicherà la sua vasta esperienza nel campo del publishing digitale e retail, supportando la continua crescita del gioco. Non vediamo l’ora di vedere cosa pensano i giocatori PlayStation e Xbox del gioco e di continuare a portare nuovi contenuti nel prossimo anno“.

“Hunt: Showdown è un gioco unico, che tutti noi di Koch Media, che abbiamo già supportato la distribuzione della versione retail PC, ci divertiamo molto a giocare“, ha aggiunto il CEO di Koch Media, Dr. Klemens Kundratitz. “Il feedback che vediamo dalla community PC e gli elevati standard di qualità del gioco sottolineano la nostra fiducia nel rilascio globale su PS4 e Xbox.”

Crytek ha poi fatto sapere di essere al lavoro sull’atteso aggiornamento 1.2 che porterà con sé team casuali di tre, un tutorial avanzato, nuovi cacciatori leggendari e nuove attrezzature e armi su tutta la linea. I giocatori potranno poi godere di miglioramenti delle prestazioni del server, correzioni delle prestazioni della CPU client e una serie di altre correzioni di bug generali.

Infine, nel corso dell’anno Hunt: Showdown vedrà arrivare aggiornamenti ancora più grandi, tra cui il cross-play tra i sistemi Xbox e PlayStation, una modalità Solo PvE, eventi live, personalizzazione dell’outfit e una nuova mappa.

Condividi con gli amici Inviare