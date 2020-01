The Elder Scrolls Online: svelata la nuova espansione Greymoor

Dalla cornice della HyperX Esports Arena di Las Vegas, ZeniMax Online Studios ha presentato Greymoor, la prossima espansione di The Elder Scrolls Online.

Questo nuovo contenuto aggiuntivo per il celebre MMORPG ambientato nell’universo dei giochi di ruolo targati Bethesda introdurrà la nuova area di Skyrim Occidentale, con la ghiacciata patria dei nord e le profondità della caverna a lungo dimenticata di Blackreach, per combattere contro mostri sinistri e andare alla scoperta dei segreti del Cuore Oscuro di Skyrim.

Il Cuore Oscuro di Skyrim è un’avventura interconnessa che si svolgerà lungo i quattro aggiornamenti previsti nel corso del 2020: la missione del prologo (gratuita per tutti i giocatori) e il DLC dungeon Harrowstorm, il capitolo Greymoor, il pacchetto DLC dungeon nel terzo trimestre e il DLC della storia nel quarto. L’espansione Greymoor porterà con sé anche nuovi eventi mondiali e sistemi di gioco. Inoltre, i giocatori potranno spingersi oltre i confini della regione occidentale di Skyrim e in tutta Tamriel per recuperare manufatti perduti con il nuovo sistema Antichità. Scovando e dissotterrando antiche reliquie, sarà possibile svelare la storia nascosta di Tamriel e sbloccare ricompense aggiuntive adatte a tutti i tipi di giocatore.

Segnaliamo che The Elder Scrolls Online: Greymoor sarà disponibile su PC dal 18 maggio, mentre approderà su PS4 e Xbox One il successivo 2 giugno.