Iron Man VR non approderà su PlayStation VR fino a maggio

Altro giorno altro rinvio, oggi è il turno di un altro gioco Marvel, Iron Man VR.

Stando al team di sviluppo Camouflaj, l’esclusivo titolo per PlayStation VR è stato posticipato di un paio di mesi, nello specifico al 15 maggio 2020. Inizialmente previsto per la fine di febbraio, il gioco è stato posticipato per raggiungere un livello qualitativo all’altezza delle aspettative della community.

Iron Man VR va affiancare già i numerosi rinvii della settimana quali Marvel’s Avengers, Final Fantasy 7 Remake e Cyberpunk 2077.

Il titolo sarà disponibile esclusivamente per PS4. Altre papabili piattaforme al momento non sono state annunciate.

Fonte

In order to deliver on our vision and meet the high expectations of our amazing community, we’ve made the difficult decision to move Marvel’s Iron Man VR to a May 15, 2020 release. We truly appreciate your patience and understanding. You’ll be hearing from us again soon!

— Camouflaj (@Camouflaj) January 17, 2020