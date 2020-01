Call of Duty: Modern Warfare, la prima stagione è stata estesa

Infinity Ward ha diffuso un breve comunicato con il quale annuncia l’estensione della prima stagione competitiva di Call of Duty: Modern Warfare.

La season si concluderà il prossimo 11 febbraio, un’estensione di due settimane durante le quali saranno attivi i moltiplicatori all’esperienza del personaggio e delle armi, nonché quello dedicato al rango per sbloccare le ultime ricompense in vista della seconda stagione che partirà una volta terminata la prima.

