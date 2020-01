Mortal Kombat: Scorpion avrà un film d'animazione tutto suo

Mortal Kombat vanta ora due film in produzione. Al fianco del già annunciato film reboot di Mortal Kombat, sono stati annunciati i lavori di un film d’animazione basato sull’iconico ninja infernale, Scorpion. La pellicola si chiamerà Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge e uscirà nella prima metà dell’anno.

Ad eccezione del nome del film, i dettagli sulla trama rimangono ancora un mistero. Ipotizzando, il titolo suggerisce una possibile rivisitazione delle origini di Scorpion che mira a vendicare la morte della sua famiglia e del suo clan.

Patrick Seitz e Steve Blum riprenderanno i loro ruoli come Scorpion e Sub Zero, mentre Johnny Cage sarà doppiato da Joel McHale.

Scorpion’s Revenge sarà prodotto da Warner Bros. Animation già responsabile di numerosi film DC, con Jeremy Adams (Teen Titans Go! vs. Teen Titans) allo script e Ethan Spaulding (Justice League: Throne of Atlantis) alla regia. Ed Boon, co-creatore della serie Mortal Kombat, supervisionerà il progetto sperando che renda il titolo migliore del cartone animato originale Mortal Kombat: Defenders of the Realm.

