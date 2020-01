Daybreak Games, creatore di DC Universe Online, forma tre nuovi studio

Daybreak Games, rinomata per la realizzazione dell’MMO DC Universe Online, ha avuto molti alti e bassi, inizialmente consociata di Sony Online Entertainment, nel 2015 è diventata una società indipendente.

Iniziando un nuovo percorso il team ha continuato a pubblicare diversi MMO tra cui il già citato DC Universe Online, Lord of the Rings Online e Dungeons and Dragons Online. Dopo un po’ di ristrutturazione, finalmente sono pronti per il loro prossimo progetto, l’apertura di tre nuovi studio.

L’idea è quella di realizzare giochi di un genere ben definito con i tre nuovi studio: Dimensional Ink Games, Darkpaw Games e Rogue Planet Games. Il primo continuerà ad occuparsi di DC Universe Online mentre si prepara allo sviluppo di un nuovo action MMO di alto profilo. Darkpaw è conosciuto come lo studio di EverQuest e molto probabilmente espanderà tale universo con nuove esperienze. Rogue Planet è sostanzialmente il team di Planetside e continuerà a creare nuove e uniche esperienze di gioco.

Al momento non ci sono ulteriori dettagli, ma continuate a seguirci per saperne di più.

