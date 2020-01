Il 21 gennaio 1999 Super Smash Bros. fu pubblicato per la prima volta su Nintendo 64 in Giappone. Ben 21 anni dopo, la serie Smash è diventata una tra le più acclamate e celebrate dai fan di casa Nintendo.

Sviluppato da HAL Laboratory e pubblicato da Nintendo, Super Smash Bros. raduna i personaggi più iconici di Nintendo all’interno di un solto titolo, dove sono chiamati ad affrontarsi l’uno contro l’altro all’interno di una serie di arene. Il gioco originale aveva soli 12 personaggi tra cui scegliere – Captain Falcon, Donkey Kong, Jigglypuff, Kirby, Link, Luigi, Mario, Ness, Pikachu, Samus e Yoshi – che per l’epoca era un roster piuttosto vasto e solido.

Ovviamente le cose oggi si sono evolute un tantino grazie a Super Smash Bros. Ultimate per Switch che conta al momento 82 personaggi tratte dalle serie più disparate, tra cui anche franchise non di Nintendo come Street Fighter, Fatal Fury o Persona.

Insomma uno dei picchiaduro che ha fatto la storia dei videogiochi e che a distanza di 21 anni non smette di raccogliere consensi da pubblico e critica grazie alla sua formula vincente.

Buon compleanno Smash Bros.!

Fonte