Kingdom Hearts: due nuovi team di sviluppo, un nuovo gioco in arrivo

Due nuovi team separati da quelli di Kingdom Hearts 3 e Kingdom Hearts Union χ si sono stabiliti in Square Enix, e uno di questi team pubblicherà un nuovo gioco sorprendentemente presto.

La notizia arriva da una serie di domande e risposte postate sul Twitter ufficiale nipponico di Kingdom Hearts dove leggiamo anche che domani ci sarà un annuncio inaspettato su Kingdom Hearts Union χ, inoltre pare che i due team siano già al lavoro e uno di questi sfornerà presto un nuovo titolo.

Nomura è stato anche interrogato su futuri aggiornamenti per Kingdom Hearts 3, ma pare che oltre al DLC Re Mind in arrivo domani 23 gennaio non vi saranno ulteriori contenuti aggiuntivi. Per quanto riguarda invece una possibile versione Final Mix non è nei piani degli sviluppatori, ma non è escluso che il gioco arrivi anche su altre piattaforme anche se non in forma di Final Mix.

Non vediamo l’ora di scoprire quale sarà il prossimo progetto in arrivo, rimanete sintonizzati.

Kingdom Hearts 3 è ora disponibile per PS4 e Xbox One.

